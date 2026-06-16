Sevgili Akrep, bugün Venüs ve Neptün'ün şifalı üçgen açısı, ofiste şüpheci tavrını tamamen rafa kaldırmanı sağlıyor. Bir iş arkadaşının müşteriyle ilgili hissettiği tuhaf önseziye somut bir kanıt aramadan güveneceksin. Mantığınla değil, tamamen sezgilerinle hareket ederek attığın bu adım, şirketi büyük bir krizden kurtaracak.

Bilinçaltının bu kadar açık olduğu bir günde, mesai bitiminde zihnini besleyecek derin konulara çekiliyorsun. Zihin açıcı, spiritüel bir belgesel izlemek veya mistik konular üzerine okumalar yapmak, çarşamba yorgunluğunu silip atarak sana yepyeni bir perspektif kazandıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle bu akşam kelimelerin ötesine geçen, adeta telepatik bir bağ kuruyorsun. Birbirinizin ne düşündüğünü gözlerinizden anladığınız, ruhların şeffaflaştığı ve tüm sırların sevgiyle döküldüğü derin bir akşam olacak. Bekar bir Akrep burcu isen, mantıkla açıklayamadığın ama ruhunun çok eskiden tanıyormuş gibi hissettiği biriyle, tamamen sessiz ve gizemli bir çekim yaşayacaksın. Göz teması her şeyi başlatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...