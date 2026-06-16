Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin derin ve ruhsal titreşimiyle, partnerinle arandaki aşk fiziksel sınırları aşıyor. Birbirinizin yaralarına dokunmadan onları şifalandırdığınız, tamamen kabulleniş ve ruhsal teslimiyet içeren bu akşam, ilişkinizi ölümsüzleştirecek.

Eğer bekar bir Akrep burcu isen, yüzeysel flört taktikleri bugün seni rahatsız ediyor. Sadece bakışlarıyla ruhuna dokunabilen, senin karmaşık iç dünyanı hiçbir şey sormadan anlayan mistik karakterle aranda kelimelere sığmayan, efsanevi bir çekim başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...