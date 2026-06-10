Sevgili Akrep, bugün beraberliğiniz adeta bir 'kim daha çok dayanacak' inatlaşmasına dönmüş durumda. Partnerinle aranızdaki bir anlaşmazlık yüzünden gün boyu tek bir mesaj bile atmamak, eve geldiğinizde birbirinizin yüzüne bakmamak ilişkinin köklerine zarar veriyor. Bu sessiz cezalandırma yönteminin galibi maalesef olmayacak.

Ama bekarsan, bugün başkalarını değil kendini sorguladığın derin ve karanlık günlerden birindesin. Aşk hayatında yaşadığın son hüsranların faturasını karşı tarafa kesmekten vazgeçip kendi kıskançlıklarını ve kontrolcü yapını analiz ediyorsun. Bir süre kimseyle görüşmeyip kendi zehrini akıtmak ruhuna çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...