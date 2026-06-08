Sevgili Akrep, bugün ilişkinde gizemli ve krizli hallerini bırakıp partnerine karşı son derece anlayışlı ve ufku geniş bir aşık rolüne bürünüyorsun. Onun hayallerine destek olmak, farklılıklara saygı duymak ve aranızdaki görünmez felsefi bağı yüceltmek, sevginizi çok daha ulu ve sarsılmaz bir boyuta taşıyacaktır.

Ama bekarsan, dar görüşlü insanlara tahammülün sıfır. Sana yepyeni kültürler öğretebilecek, ruhunun derinliklerine korkusuzca ama büyük bir şefkatle inebilecek gezgin, bilge veya yabancı karakterle aranda sınırları aşan, kadersel bir çekim başlayabilir. Aşka olan inancın yeniden canlanıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...