Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter'in Yengeç burcundaki şifalı ve büyüleyici kavuşumu, inançlarını, felsefeni ve hayata bakış açını sevgiyle genişletiyor. Artık kuşkucu ve derin yapını biraz esnetip hayata çok daha iyimser, affedici ve umut dolu bir pencereden bakmaya başlıyorsun. Evrenin seni koruduğunu, ilahi bir elin sana şans sunduğunu kalben hissedeceksin.

Uzak diyarlar, seyahat planları, akademik hedefler veya hukuki konularda önüne serilen kırmızı halıda yürüyorsun. Bir vize onayı, uzaklardan gelecek çok sevindirici bir haber veya kazandığın bir yasal süreç ruhuna derin bir nefes aldıracak. Bilgini ve vizyonunu insanlarla şefkatli üslubunla paylaşmak seni çok mutlu edecek.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde partnerinle aynı ufka baktığınızı, inançlarınızın ve hayallerinizin nasıl uyumla örtüştüğünü göreceğiniz harika bir gün. Birlikte bir tatil planı yapmak veya derin felsefi konuları huzurlu şefkatle tartışmak aşkınızı sıradanlıktan kurtaracaktır. Bekarsan, uzak mesafelerden, belki farklı bir şehirden/ülkeden veya tamamen eğitim aldığın bir ortamdan; zekası, merhameti ve geniş vizyonuyla senin şüpheci duvarlarını anında eritecek biriyle masalsı bir iletişime başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...