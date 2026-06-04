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Akrep Burcu right-white
5 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek? 5 Haziran Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter'in tam karşıt evinde yarattığı bolluk, sana 'biz' olmanın güzelliğini altın tepside sunuyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında yılın en şanslı ve en keyifli günlerinden birindesin. Sen biraz gardını indirip insanlara güvendiğinde, evrenin senin karşına ne kadar kaliteli insanlar çıkardığına şahit olacaksın.

Danışmanlıklar, imzalar ve her türlü ikili sözleşme için gökyüzü pırıl pırıl parlıyor. Karşına çıkan kişiler sana sadece empati değil, aynı zamanda maddi manevi büyük bir genişleme fırsatı da getirecek. Uyum sağlamak ve uzlaşmak bugün senin en büyük süper gücün.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde sevginin, saygının ve hoşgörünün tavan yaptığı, sorunların sevgiyle eridiği harika bir gündesin. Partnerinden alacağın romantik bir teklif veya ilişkinizi bir adım öteye taşıyacak uyumlu adım kalbini çiçek bahçesine çevirebilir. Bekarsan, niyeti ciddi, vizyonu geniş ve sana evlilik/ortaklık bilinciyle yaklaşacak son derece şanslı ve neşeli biri hayatına tam ortadan giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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