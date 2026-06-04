Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter'in tam karşıt evinde yarattığı bolluk, sana 'biz' olmanın güzelliğini altın tepside sunuyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında yılın en şanslı ve en keyifli günlerinden birindesin. Sen biraz gardını indirip insanlara güvendiğinde, evrenin senin karşına ne kadar kaliteli insanlar çıkardığına şahit olacaksın.

Danışmanlıklar, imzalar ve her türlü ikili sözleşme için gökyüzü pırıl pırıl parlıyor. Karşına çıkan kişiler sana sadece empati değil, aynı zamanda maddi manevi büyük bir genişleme fırsatı da getirecek. Uyum sağlamak ve uzlaşmak bugün senin en büyük süper gücün.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde sevginin, saygının ve hoşgörünün tavan yaptığı, sorunların sevgiyle eridiği harika bir gündesin. Partnerinden alacağın romantik bir teklif veya ilişkinizi bir adım öteye taşıyacak uyumlu adım kalbini çiçek bahçesine çevirebilir. Bekarsan, niyeti ciddi, vizyonu geniş ve sana evlilik/ortaklık bilinciyle yaklaşacak son derece şanslı ve neşeli biri hayatına tam ortadan giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...