Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Jüpiter'in o romantik ve şanslı açısı, partnerinle aranızdaki her türlü gerginliği sevginin gücüyle yok ediyor. Onun sana yapacağı güzel bir sürpriz veya beraber alacağınız o 'hadi ilişkimizi bir üst seviyeye taşıyalım' kararı, ikinize de uzun zamandır aradığınız o huzurlu aidiyet hissini sonuna kadar yaşatacaktır.

Ama bekarsan, yalnızlık kalenin kapılarını kıracak kadar şanslı, güler yüzlü ve niyeti apaçık ortada olan o özel kişi ile tanışmaya hazır ol. Sadece geçici bir heyecan değil, adeta hayatına bir ortak, bir yoldaş olma vizyonuyla gelen bu kişi, senin yüksek duvarlarını şefkatiyle anında yerle bir edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...