Sevgili Koç, bugün Venüs ve Jüpiter'in cömert enerjisi, ilişkide sadece kuru laflara değil, somut değerlerle sevildiğini hissettiriyor. Partnerinin senin rahatını düşünerek yapacağı şık bir sürpriz veya sana olan hayranlığını dile getirdiği o etkileyici cümleler, aranızdaki bağı altın bir zincir gibi sağlamlaştıracaktır. Kabul etmenin ve sevilmenin tadını çıkar.

Ama bekarsan, standartlarını asla düşürmediğin için ödüllendirildiğin bir gündesin. Sana kendini özel hissettirecek vizyona, kaliteye ve cömertliğe sahip birinden alacağın çok zarif bir davet aklını başından alabilir. Bu kişi, senin yüksek beklentilerini karşılayacak donanıma fazlasıyla sahip görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...