Sevgili Koç, bugün Ay kazanç alanına geçiyor ve Chiron ile buluşarak emeğinin karşılığını gerçekten alıp almadığını sorgulatıyor. İş hayatında hızlı hareket etme isteğin yerini somut sonuç alma arzusuna bırakıyor. Elindeki işi bitirmeye odaklanman, yeni bir işe başlamandan daha çok kazandıracak. Bugün kendini kanıtlama telaşına kapılmadan, yaptığın işin kalitesine güvenmelisin.

Maddi konularda birikim ve harcama dengen gündeminde. Yarınki Son Dördün’ün ön enerjisi, artık gereksiz bulduğun bir gideri fark etmeni sağlıyor. Bu kalemi kesmek bugün sana rahatlama getirecek.

Aşk hayatında değer görme ihtiyacın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinden bir teşekkür ya da bir takdir duymak istiyorsun; bunu beklemek yerine ona ihtiyacını söylemelisin. Bekar bir Koç burcu isen, kendini küçümsediğin bir an, birine yaklaşmanı engelleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…