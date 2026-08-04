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Koç Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 5 Ağustos Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay kazanç alanına geçiyor ve Chiron ile buluşarak emeğinin karşılığını gerçekten alıp almadığını sorgulatıyor. İş hayatında hızlı hareket etme isteğin yerini somut sonuç alma arzusuna bırakıyor. Elindeki işi bitirmeye odaklanman, yeni bir işe başlamandan daha çok kazandıracak. Bugün kendini kanıtlama telaşına kapılmadan, yaptığın işin kalitesine güvenmelisin.

Maddi konularda birikim ve harcama dengen gündeminde. Yarınki Son Dördün’ün ön enerjisi, artık gereksiz bulduğun bir gideri fark etmeni sağlıyor. Bu kalemi kesmek bugün sana rahatlama getirecek.

Aşk hayatında değer görme ihtiyacın belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinden bir teşekkür ya da bir takdir duymak istiyorsun; bunu beklemek yerine ona ihtiyacını söylemelisin. Bekar bir Koç burcu isen, kendini küçümsediğin bir an, birine yaklaşmanı engelleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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