Sevgili Koç, bugün Ay Boğa burcuna geçip Chiron ile buluşuyor ve kendine biçtiğin değerin aşk hayatını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. İlişkin varsa, partnerinden bir teşekkür ya da bir takdir duymayı bekliyorsun ama bunu ondan istemekten çekiniyorsun. “Zaten fark etmesi gerekirdi” diye düşünmek yerine, bugün “şunu yaptığımı fark etmen benim için önemli” demeyi denemelisin. Talep etmek bencillik değil; karşındakine seni nasıl mutlu edeceğini göstermek.

Bekarsan, kendini yeterince değerli görmediğin bir an, hoşlandığın kişiye yaklaşmanı engelleyebilir. Zihnindeki o küçük ses “ben yeterli değilim” derken, aslında karşındaki kişi seni çoktan fark etmiş olabilir. Bugün o sesi biraz kısıp adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…