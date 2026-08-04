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Koç Burcu right-white
5 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

5 Ağustos Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay Boğa burcuna geçip Chiron ile buluşuyor ve kendine biçtiğin değerin aşk hayatını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. İlişkin varsa, partnerinden bir teşekkür ya da bir takdir duymayı bekliyorsun ama bunu ondan istemekten çekiniyorsun. “Zaten fark etmesi gerekirdi” diye düşünmek yerine, bugün “şunu yaptığımı fark etmen benim için önemli” demeyi denemelisin. Talep etmek bencillik değil; karşındakine seni nasıl mutlu edeceğini göstermek.

Bekarsan, kendini yeterince değerli görmediğin bir an, hoşlandığın kişiye yaklaşmanı engelleyebilir. Zihnindeki o küçük ses “ben yeterli değilim” derken, aslında karşındaki kişi seni çoktan fark etmiş olabilir. Bugün o sesi biraz kısıp adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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