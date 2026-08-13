Sevgili Akrep, bugün aşk hayatın kalabalıkta yaşanıyor. Ay arkadaşlık alanında ilerliyor ve seni evden çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinle ikinizden başka kimsenin olmadığı bir akşamdan çok, arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir zaman aranızı iyi edecek. Son zamanlarda hep ağır konuları konuştuysanız, bugün hafiflemeye ihtiyacınız var.

Bekarsan, bugün bir arkadaş buluşmasında biriyle tanışabilirsin ama asıl önemlisi şu: sana ilgi duyan biri zaten çevrende olabilir ve sen bunu fark etmiyorsun. Etrafına biraz daha dikkatli bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…