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Akrep Burcu right-white
14 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 14 Ağustos Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün çevren devreye giriyor. Ay arkadaşlık ve hedefler alanında ilerlerken güvendiğin insanlarla bir araya gelmek işini kolaylaştırıyor. Sevdiklerinle fikir alışverişinde bulunmak ruhuna neşe katacak. İş hayatında bir dostunun önerisi sana yeni bir yol gösterebilir. Dayanışmanın ve iş birliğinin keyfini çıkar. Pallas günlük düzen alanında geri harekete geçiyor ve çalışma yönteminde bir değişiklik yapman gerektiğini işaret ediyor. Temponu daha konforlu hale getirmek sana iyi gelecek. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu kariyerinde büyük bir haber getirebilir. Yüzünü güldürecek gelişmelere hazır ol!

Maddi konularda ortak bir plan gündeminde. Bir grup içinde yürüyen işten pay alman söz konusu olabilir, şartları netleştirmelisin. Hakkın olanı tatlı dille baştan konuşmak ilişkilerinizi de korur.

Aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızı görmek aranıza neşe katıyor. Birlikte sosyalleşmek aranızı tazeleyecek. Bekar bir Akrep burcu isen, bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Gülümsemeni takın ve tatlı sohbetlerin tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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