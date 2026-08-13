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Koç Burcu right-white
14 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.08.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

14 Ağustos Cuma günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Pallas bugün senin burcunda geri geri gitmeye başlıyor ve sana şunu soruyor: aşkta hep aynı taktiği deneyip farklı sonuç mu bekliyorsun? İlişkin varsa, partnerine yaklaşma biçimin artık işe yaramıyor olabilir; sen ısrar ettikçe o geri çekiliyorsa, ısrarı bırakıp bir süre sessiz kalmayı denemelisin. Yarın Merkür ile Jüpiter buluşuyor ve bu, birkaç gündür kafanda kurduğun cümleyi söylemek için tam zamanı; bugün provasını yap, yarın söyle.

Bekarsan, tanışma yöntemini değiştirmen gerekiyor. Aynı ortamlar, aynı uygulamalar, aynı tipler seni hep aynı yere getiriyor. Bu hafta hiç gitmediğin bir yere gitmeyi denemelisin, çünkü Pallas geri giderken eski yolda ilerlemek işe yaramaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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