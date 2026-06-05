Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün güzelleştiren dokunuşu, köklerine, ailene ve evine dair konularda sana huzur dolu ama çok yenilikçi bir pencere açıyor. Dış dünyanın bitmek bilmeyen kaosundan sıyrılıp kendi kabuğuna çekilmek, evindeki enerjiyi değiştirmek ruhuna inanılmaz bir şifa sunacak. Ait olduğun yeri baştan yaratıyorsun.

Yaşam alanında yapacağın teknolojik veya modern değişiklikler, belki akıllı ev sistemleri veya sadece eşyaların yerini değiştirmek bile sana derin bir nefes aldıracak. Aile bireyleriyle arandaki eski çekişmeleri, tamamen şefkatli ve hoşgörülü bir iletişim diliyle sonsuza dek çözebileceğin, kırgınlıkların eridiği harika bir gündesin.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aidiyet duygunun farklı bir evreye geçtiği, güvende hissetmenin özgürlüğü kısıtlamadığını fark ettiğin bir gün olacak. Partnerinle evinizde yeni bir düzen kurmak veya aranızdaki güçlü güveni modern bir vizyonla tazelemek aşkınıza kök saldıracaktır. Bekarsan, geçmişe bağlı kalmayan, sana hem aile şefkati verebilecek hem de senin bireyselliğine sonuna kadar saygı duyacak çok özgün ve güvenilir biriyle ruhsal bir bağ kurabilirsin. Dikkatli ol bu çekim aşkı idealize etmene ve yanılmana yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...