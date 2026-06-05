Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün ev ve yuva evindeki bu güzel enerjisi, partnerinle aranızdaki tutkuyu dışarıda değil, tamamen kendi kozanda yaşamanı fısıldıyor. Birlikte evinize yeni bir hava katmak, belki teknolojik bir eşya almak veya sadece koltuğa uzanıp gelecekte kuracağınız modern yaşamın hayalini kurmak aşkınızı sarsılmaz bir yere taşıyacak.

Ama bekarsan, sürekli kriz yaratan ve seni duygusal olarak yoran insanları hayatından uzaklaştırmanın tam zamanı. Güven veren, kökleri olan ama bir o kadar da vizyoner ve geleceğe umutla bakan pırıl pırıl karakter, kalbinde hissettiğin aidiyet boşluğunu tek bir gülümsemesiyle doldurabilir. Ama dikkatli olmalısın, o gülümseme aşkı idealize edip yanlış yapmanı da sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...