Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki yönetici gücün köklü ve yıkıcı enerjisi, tam da senin ustası olduğun bir alanda, ev, aile ve kökler evinde çalışıyor. Aile geçmişinden getirdiğin travmaları, atalarından sana aktarılan inançları ve yuvanla ilgili tüm çürük temelleri bugün tamamen değiştirebilirsin. Evin sadece bir mekan değil, senin aşılmaz kalen olacak şekilde yeniden inşa etmenin tam zamanı.

Bu arada aile üyeleriyle aranda gizli kalmış, konuşulmayan ne kadar sır ve çekişme varsa hepsi bugün masaya dökülüyor. Kriz anında sergileyeceğin soğukkanlı ve derin liderlik sayesinde, aileni geçmişin prangalarından kurtarıp çok daha sağlıklı bir zemine taşıyacaksın. Aidiyet duygunu kendi iç gücünle yeniden tanımlıyorsun.

Peki ya aşk? Beraberliğinde sorunları hasır altı etmenin bedelini bugün ağır bir yüzleşmeyle ödeyebilir ancak bu sayede ilişkinin köklerindeki çürükleri temizleyerek aşkını kurtarabilirsin. Partnerinle arandaki duvarları yıkmak için en derin korkularını paylaşmalısın. Bekarsan, geçmiş ilişkilerinin ağır hayaletlerini kalbinden tamamen kovan, sana aile olma bilincini ve sarsılmaz bir ruhsal güvenlik vadeden, senin kadar derin biriyle tanışma evresindesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...