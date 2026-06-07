Sevgili Akrep, bugün ilişkin romantizmden çok uzakta, hayatın sert gerçeğiyle sınanıyor. Partnerinin düştüğü bir çıkmazda, yaşadığı bir kayıpta ona destek olmak, ilişkini büyük bir bataklığın içinden çekip çıkarmak senin omuzlarına kalabilir. Yüzün gülmese de, bu kara günde gösterdiğin sadakat ömür boyu unutulmayacaktır.

Ama bekarsan, bugün kalbinde romantik bir his barınmıyor gibi görünüyor! Çevrendeki sahte ilişkileri, yalan dolanla yürüyen evlilikleri gördükçe, yalnızlığının ne kadar yüce ve korunaklı olduğunu fark ediyorsun. Gelen teklifleri buz gibi bir tavırla reddedip kendi ruhsal güvenliğini her şeyin üstünde tutuyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...