Sevgili Koç, bugün beraberliğinde pembe gözlükleri çıkarıp aranızdaki uçuruma bakma vakti. Aşkın yerini zorunlulukların aldığını, aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşadığınızı hissetmek kalbini yorabilir. Bugün sorunları çözmek için masaya oturmak bir işe yaramayacaktır. Zira bazen gerçeği kabullenip sessizce düşünmek en doğrusudur.

Ama bekarsan, reddedilme veya hayal kırıklığıyla yüzleşebilirsin. Birine karşı attığın cesur bir adımın karşılıksız kalması canını yaksa da, kendini onun için yetersiz hissetme hatasına düşmemelisin. Sadece frekanslarınız uymadı; gerçeği kabul edip o sayfayı tamamen kapatarak önüne bakmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...