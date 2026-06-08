Sevgili Koç, bugün beraberliğinde tutkudan ziyade derin ve huzurlu şefkat ön plana çıkıyor. Partnerinin en sevdiği yemeği yapmak, onun geçmişten gelen bir yarasına merhem olmak veya sadece başını omzuna yaslayıp ona güvende olduğunu hissettirmek, aranızdaki bağı hiçbir fırtınanın koparamayacağı kadar güçlendirecektir.

Ama bekarsan, bugün gösterişli mekanlarda değil, çok daha samimi, nostaljik veya ailevi ortamlarda kalbinin kapılarını aralıyorsun. Senin yorgun zırhını şefkatli bir gülümsemeyle eritecek, niyetinin temizliği gözlerinden okunan, yuva kurma bilincine sahip naif karakterle aranda çok masum bir bağ filizlenebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...