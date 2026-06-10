Sevgili Akrep, bugün Ay senin tam karşıt burcunda, ikili ilişkiler evinde seyahat ederken; hayatına giren insanların veya ortaklarının bitmek bilmeyen inadıyla sınanıyorsun. Sen krizleri çözüp dönüşmek isterken, karşındaki kişiler mevcut düzeni korumak adına kılını bile kıpırdatmıyor. Bu duruş, senin tutkulu ve dönüştürücü ruhunu kelimenin tam anlamıyla çıldırtabilir.

Sözleşmelerde, ikili anlaşmalarda veya danışmanlık aldığın kurumlarda ilerleme kaydetmek bugün neredeyse imkansız. Karşı taraf sana ayak diretiyor, sen ise geri adım atmıyorsun. İki tarafın da pozisyonunu terk etmediği bu soğuk savaşta, enerjini boşa harcamak yerine meseleyi zamana bırakmak en stratejik hamlen olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkinde sessizliğin ve kibrin konuştuğu ağır günlerden biri. Partnerinle aranızda yaşanan bir tartışmada ikiniz de özür dilemeyi gurur meselesi yaptığınız için, aynı evin içinde birbirinize görünmez muamelesi yapabilirsiniz. İnat uğruna aşkı cezalandırıyor olabilir misin? Bekarsan, geçmiş ilişkilerinde neden hep aynı toksik döngüye girdiğini, seçtiğin yanlış insanların değil aslında senin kendi hataların yüzünden bu krizleri yaşadığını fark edip bugün flört etmek yerine sert bir içsel yüzleşme yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...