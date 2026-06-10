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Akrep Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 11 Haziran Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin tam karşıt burcunda, ikili ilişkiler evinde seyahat ederken; hayatına giren insanların veya ortaklarının bitmek bilmeyen inadıyla sınanıyorsun. Sen krizleri çözüp dönüşmek isterken, karşındaki kişiler mevcut düzeni korumak adına kılını bile kıpırdatmıyor. Bu duruş, senin tutkulu ve dönüştürücü ruhunu kelimenin tam anlamıyla çıldırtabilir.

Sözleşmelerde, ikili anlaşmalarda veya danışmanlık aldığın kurumlarda ilerleme kaydetmek bugün neredeyse imkansız. Karşı taraf sana ayak diretiyor, sen ise geri adım atmıyorsun. İki tarafın da pozisyonunu terk etmediği bu soğuk savaşta, enerjini boşa harcamak yerine meseleyi zamana bırakmak en stratejik hamlen olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkinde sessizliğin ve kibrin konuştuğu ağır günlerden biri. Partnerinle aranızda yaşanan bir tartışmada ikiniz de özür dilemeyi gurur meselesi yaptığınız için, aynı evin içinde birbirinize görünmez muamelesi yapabilirsiniz. İnat uğruna aşkı cezalandırıyor olabilir misin? Bekarsan, geçmiş ilişkilerinde neden hep aynı toksik döngüye girdiğini, seçtiğin yanlış insanların değil aslında senin kendi hataların yüzünden bu krizleri yaşadığını fark edip bugün flört etmek yerine sert bir içsel yüzleşme yaşıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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