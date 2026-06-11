Sevgili Akrep, bugün ilişkinde partnerinle arandaki bağ duygusal olmanın yanında prestijli bir güç birliğine dönüşüyor. Birbirinizin başarılarıyla gurur duyacağınız, kadeh kaldıracağınız gösterişli cuma akşamı, aranızdaki tutkuyu sarsılmaz bir saygıyla perçinleyecektir.

Ama bekarsan, gücü ve statüyü elinde tutan karizmatik figürlere karşı çekim duyuyorsun. Bir iş yemeğinde veya sektörünün önemli bir etkinliğinde; duruşuyla herkesi kendine hayran bırakan ama sadece senin gözlerinin içine bakan karakterle, güç ve aşkın birleştiği tehlikeli bir ateşe çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...