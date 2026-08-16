Sevgili Akrep, bu hafta senin için güçlü geçiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi ilişkiler alanını etkiliyor ve karşındakini okumakta zorlanabilirsin, ancak salı gecesi Ay senin burcuna geçtiğinde sezgin tam kapasite çalışmaya başlıyor. Perşembe sabahı İlk Dördün de senin burcunda gerçekleşiyor; bu, başlattığın bir işte kritik bir karar anlamına geliyor. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise arkadaşlık ve hedefler alanın canlanıyor, önümüzdeki ay çevren senin için daha önemli hale geliyor.

Maddi olarak ise hafta başında ortak bir karar net değil, karşı tarafın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka bakmalısın. Perşembeden sonra tablo netleşiyor.

Aşk hayatında hafta ortasından itibaren kendine güvenin artıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, pazartesi kafanda büyüttüğün konunun aslında bir şey olmadığını fark edeceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, salıdan sonra çekim gücün belirgin şekilde yükseliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…