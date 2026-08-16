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Akrep Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için güçlü geçiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi ilişkiler alanını etkiliyor ve karşındakini okumakta zorlanabilirsin, ancak salı gecesi Ay senin burcuna geçtiğinde sezgin tam kapasite çalışmaya başlıyor. Perşembe sabahı İlk Dördün de senin burcunda gerçekleşiyor; bu, başlattığın bir işte kritik bir karar anlamına geliyor. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise arkadaşlık ve hedefler alanın canlanıyor, önümüzdeki ay çevren senin için daha önemli hale geliyor.

Maddi olarak ise hafta başında ortak bir karar net değil, karşı tarafın söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farka bakmalısın. Perşembeden sonra tablo netleşiyor.

Aşk hayatında hafta ortasından itibaren kendine güvenin artıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, pazartesi kafanda büyüttüğün konunun aslında bir şey olmadığını fark edeceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, salıdan sonra çekim gücün belirgin şekilde yükseliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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