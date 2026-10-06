Sevgili Akrep, uzun süredir üzerinde düşündüğün bir konuda bugün beklenmedik bir aydınlanma yaşayabilirsin; Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı bu ani içgörüyü tetikliyor. Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu içgörüyü somut bir plana dökmeni kolaylaştırıyor; derin düşünceyi pratik bir adıma çevirmek bugün senin gücün.

Maddi olarak ani bir fırsat ya da bilgi karşına çıkabilir; bunu değerlendirirken bile temkinli davranman seni korur. Detaylı bir inceleme bugün sana zaman kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün aklına gelen ani bir söz partnerinle aranızda beklenmedik bir yakınlık yaratabilir. Bekarsan, hiç ummadığın bir anda biri dikkatini çekebilir; bu ani çekimi hemen derinleştirmeden gözlemlemen sana zaman kazandırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…