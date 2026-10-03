Sevgili Akrep, bugün iş yükün ile dinlenme ihtiyacın arasında bir çekişme yaşayabilirsin. Gizli alanındaki Güneş'in Satürn'le karşıt açısı perde arkasındaki yorgunluğunu günlük sorumluluklarınla karşı karşıya getiriyor. Dinlenmen gereken anlarda bile işlerini düşünmek yerine kendine gerçek bir mola vermek, önündeki günlere daha güçlü başlamanı sağlar. Burcunda ilerleyen Merkür zihnini keskin tutuyor; Yengeç'teki Ay ise yeni bir şey öğrenmek ya da bir kitaba dalmak için ilham veriyor.

Maddi olarak işle ilgili bir gider ya da sağlık için yapılacak bir harcama gündeme gelebilir. Faturaları ve belgeleri düzenli tutmak işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Venüs burcunda retroda ilerlerken partnerine karşı hislerini ve ilişkide neye değer verdiğini sorguluyorsun; bu düşünceleri paylaşmak aranızdaki bağı sağlamlaştırır. Yalnızsan geçmişte yarım kalmış bir hikaye yeniden gündeme gelebilir; karar verirken kendini ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…