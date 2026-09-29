Sevgili Akrep, Merkür bugün burcuna geçiyor ve zihnin yılın en keskin dönemlerinden birine giriyor. Söylediğin sözler her zamankinden fazla ağırlık taşıyacak; bir toplantıda fikrini savunmak, bir başvuru yazmak ya da uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı yapmak için güçlü bir gün. Güneş batarken Ay İkizler'e ilerleyecek ve başkalarının kaynakları ile ortak işler gündemine girecek.

Maddi olarak ortak bir hesap, vergi ya da sigorta işlemi dikkatini isteyebilir. Belgeleri eksiksiz toplamak ve rakamları kendin kontrol etmek sürprizlerin önüne geçer. Borç verme talebiyle karşılaşırsan şartları önceden konuşmak huzurunu korur.

Gelelim aşka. Söyleyeceğin birkaç kelime ilişkinde beklediğinden daha büyük bir etki yaratacak. Bekar bir Akrep için gizemini korurken bile karşındakini derinden etkileyen bir sohbet mümkün; kalbini açmak için acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…