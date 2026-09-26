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Akrep Burcu right-white
27 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 27 Eylül Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, güvenle ilgili eski bir yara bugün beklenmedik bir anda yeniden açılabilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, bu hassasiyeti her zamankinden belirgin kılıyor. Tepkini vermeden önce durumu bütünüyle anlamaya çalışman, gereksiz bir çatışmayı önleyecek.

Maddi olarak güvenmediğin bir kişiyle ilgili eski bir şüphe bugün yeniden gündeme gelebilir; rakamları kendi gözünle doğrulaman, içini rahatlatacak.

Gelelim aşka. Partnerinin bir davranışını bugün olduğundan daha ciddiye alabilirsin; bu yorumun ardındaki eski bir güvensizliği fark etmen, gereksiz bir gerginliği önleyecek. Dikkatini çeken birinin gayet doğal bir davranışını bekar Akrepler bugün geçmişteki bir ihanet deneyiminin gözlüğüyle okuyabilir; bu gözlüğü fark edip çıkarması, yeni bir bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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