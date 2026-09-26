Sevgili Akrep, güvenle ilgili eski bir yara bugün beklenmedik bir anda yeniden açılabilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, bu hassasiyeti her zamankinden belirgin kılıyor. Tepkini vermeden önce durumu bütünüyle anlamaya çalışman, gereksiz bir çatışmayı önleyecek.

Maddi olarak güvenmediğin bir kişiyle ilgili eski bir şüphe bugün yeniden gündeme gelebilir; rakamları kendi gözünle doğrulaman, içini rahatlatacak.

Gelelim aşka. Partnerinin bir davranışını bugün olduğundan daha ciddiye alabilirsin; bu yorumun ardındaki eski bir güvensizliği fark etmen, gereksiz bir gerginliği önleyecek. Dikkatini çeken birinin gayet doğal bir davranışını bekar Akrepler bugün geçmişteki bir ihanet deneyiminin gözlüğüyle okuyabilir; bu gözlüğü fark edip çıkarması, yeni bir bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…