Sevgili Akrep, fikrini bugün kabul ettirmek biraz zaman alabilir; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı oluşturduğu için karşındaki kişi ilk başta temkinli yaklaşabilir. Sabırla ve kanıtlarla ilerlediğinde güvenini kazanman an meselesi.

Maddi olarak bugüne kadar üstünü örttüğün bir masraf ya da unutulan bir borç gün yüzüne çıkabilir; yüzleşmek seni rahatlatacak taraf.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, yüzeysel bir sohbetin bugün kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir. Bekar Akrepler ise ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…