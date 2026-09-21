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Akrep Burcu right-white
22 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 22 Eylül Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, fikrini bugün kabul ettirmek biraz zaman alabilir; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı oluşturduğu için karşındaki kişi ilk başta temkinli yaklaşabilir. Sabırla ve kanıtlarla ilerlediğinde güvenini kazanman an meselesi.

Maddi olarak bugüne kadar üstünü örttüğün bir masraf ya da unutulan bir borç gün yüzüne çıkabilir; yüzleşmek seni rahatlatacak taraf.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, yüzeysel bir sohbetin bugün kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir. Bekar Akrepler ise ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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