Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle güzel bir uyum yakalıyor. Stratejik düşünme yeteneğin bugün öne çıkıyor, uzun vadeli bir plan üzerinde sessizce çalışmak, aniden bir şeyler değiştirmeye çalışmaktan çok daha iyi sonuç verecek.

Sabırlı davranmak bugün para konusunda seni ödüllendiriyor; ortak bir yatırım ya da uzun vadeli bir birikim planı somutlaşabilir.

Geleceğe dair ciddi, somut bir adım atmak bugün ilişkisi olan Akrepler için mümkün; sözden çok eyleme dökülen bir bağlılık partneriyle aranızda öne çıkıyor. Laf kalabalığı yapmayan, ne istediğini bilen biri ise bekar Akreplerin bugün ilgisini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…