Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde uzun süredir sakladığınız bir gerçeği açıklamanızı gerektirebilir; bu açıklık ilk anda zor gelse de saygınlığınızı artıracak. Chiron'un Koç'a dönüşü, bir güç mücadelesinde eski bir yaranın tekrar açığa çıkmasına neden olabilir.

Ortak bir kaynakla ilgili bugün ciddi bir karar almanız gerekebilir; bunu ertelemek yerine şimdi netleştirmeniz sizi rahatlatacak. Yay'daki İlk Dördün, uzun süredir beklettiğiniz bir finansal adımı atmanız için size son bir işaret gönderiyor.

Güven konusunda partnerinizle bugün ciddi, belki de acı verici bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir kıskançlık ya da güvensizlik anısını da yeniden gündeme getirebilir. Tek başına olan Akrepler bugün sezgileriyle, tanıştığı kişinin ciddiyetinin ardındaki gerçek niyeti çok net okuyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…