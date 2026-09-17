article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 18 Eylül Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde uzun süredir sakladığınız bir gerçeği açıklamanızı gerektirebilir; bu açıklık ilk anda zor gelse de saygınlığınızı artıracak. Chiron'un Koç'a dönüşü, bir güç mücadelesinde eski bir yaranın tekrar açığa çıkmasına neden olabilir.

Ortak bir kaynakla ilgili bugün ciddi bir karar almanız gerekebilir; bunu ertelemek yerine şimdi netleştirmeniz sizi rahatlatacak. Yay'daki İlk Dördün, uzun süredir beklettiğiniz bir finansal adımı atmanız için size son bir işaret gönderiyor.

Güven konusunda partnerinizle bugün ciddi, belki de acı verici bir konuşma yaşanabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü eski bir kıskançlık ya da güvensizlik anısını da yeniden gündeme getirebilir. Tek başına olan Akrepler bugün sezgileriyle, tanıştığı kişinin ciddiyetinin ardındaki gerçek niyeti çok net okuyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın