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Akrep Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, üç gündür burcunda ilerleyen Venüs seni fark edilir kılıyor. Bugün ise Terazi Ay'ı geri çekilme evinde ilerliyor ve sana sessizlik öneriyor. Kalabalık bir pazar yerine kendinle baş başa kalacağın birkaç saat, haftaya çok daha güçlü başlamanı sağlayacak. Yengeç'teki Mars'la kare, uzaktaki bir konuya ya da ertelediğin bir eğitime dair huzursuzluk yaratabilir.

Maddi tarafta acele bir karar verme. Uzaktan gelen bir teklif ya da başka bir şehirle ilgili bir ödeme kulağa iyi gelse de detaylarını görmeden evet deme. Akrep'teki Venüs sana değerini bilme gücü veriyor, düşük bir rakama razı olma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, içinden geçeni söylemek yerine beklemeyi seçebilirsin. Fakat sustuğun her saat mesafeyi biraz daha büyütüyor. Kısa bir cümle bile yeterli olacak. Bekar bir Akrep burcuysan, sana uzun süredir ilgi duyan biri bugün kendini belli edebilir. Farkında olmadığını sanma, yalnızca ne hissettiğine karar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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