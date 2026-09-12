Sevgili Akrep, üç gündür burcunda ilerleyen Venüs seni fark edilir kılıyor. Bugün ise Terazi Ay'ı geri çekilme evinde ilerliyor ve sana sessizlik öneriyor. Kalabalık bir pazar yerine kendinle baş başa kalacağın birkaç saat, haftaya çok daha güçlü başlamanı sağlayacak. Yengeç'teki Mars'la kare, uzaktaki bir konuya ya da ertelediğin bir eğitime dair huzursuzluk yaratabilir.

Maddi tarafta acele bir karar verme. Uzaktan gelen bir teklif ya da başka bir şehirle ilgili bir ödeme kulağa iyi gelse de detaylarını görmeden evet deme. Akrep'teki Venüs sana değerini bilme gücü veriyor, düşük bir rakama razı olma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, içinden geçeni söylemek yerine beklemeyi seçebilirsin. Fakat sustuğun her saat mesafeyi biraz daha büyütüyor. Kısa bir cümle bile yeterli olacak. Bekar bir Akrep burcuysan, sana uzun süredir ilgi duyan biri bugün kendini belli edebilir. Farkında olmadığını sanma, yalnızca ne hissettiğine karar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…