Sevgili Akrep, Ay ile Jüpiter’in kavuşumu bugün kariyerinde daha görünür olabileceğin bir alan açıyor. Ancak bu kez yalnızca toplantıda konuşmak değil, yaptığın işin sonucunu görünür hâle getirmek önemli olabilir. Hazırladığın bir rapor, tamamladığın bir proje ya da çözdüğün bir problem üstlerinin dikkatini çekebilir; Satürn etkisi kalıcı sonuç bırakmanı destekliyor.

Maddi konularda çalışma düzenini kolaylaştıracak bir hizmete para ayırabilirsin. Yazılım lisansı, profesyonel üyelik ya da işini hızlandıracak dijital bir araç için ödeme yapmadan önce gerçekten ne kadar kullanacağını hesapla.

Aşk hayatında partnerinle mesele iş yoğunluğundan çok kontrol duygusu olabilir. Birbirinizin planını fazla sorgulamak gerginlik yaratabilir; gün içinde kimin nerede olduğunu bilmek istemekle hesap sormak arasındaki farkı koru. Bekarsan gizemli tavırlarıyla dikkatini çeken biri seni meraklandırabilir ama aceleyle anlam yükleme. Önce biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…