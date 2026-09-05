Sevgili Akrep, bulunduğun yerden biraz uzaklaşmak, başka bir şey görmek ya da önümüzdeki günler için küçük bir kaçamak planlamak isteyebilirsin. Yengeç Ayı alıştığın düzenin dışına çıkma isteğini artırırken aklında gitmek istediğin bir yer varsa saatlerce seçeneklere bakıp sonunda hiçbir şey yapmamaya çalış. İki üç yere bak, hoşuna gideni kaydet; her ayrıntıyı bir pazar gününde çözmek zorunda değilsin.

Bir gezi düşünüyorsan ulaşım ve konaklamanın toplamını baştan hesapla. İlk gördüğün ucuz bilet cazip gelebilir ama bagaj, transfer ya da tarih değişikliği gibi ayrıntılar sonradan fiyatı yükseltebilir. Ödeme yapmadan önce karşına çıkan son rakama bak, ona göre karar ver.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa birlikte başka bir yere gitmek ya da daha önce görmediğiniz bir yerde vakit geçirmek ikinize de iyi gelebilir. Büyük bir tatil düşünmeyin; yakınlarda günübirlik gidebileceğiniz bir yer bile yeter. Bekarsan gittiğin bir yerde ya da katıldığın bir etkinlikte sohbet ettiğin biri ilgini çekebilir. Bir daha konuşmak istiyorsan bunu belli et; her şeyi tesadüflere bırakmana gerek yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…