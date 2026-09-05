Sevgili Koç, bugün biraz kendi alanında kalmak isteyebilirsin. Ay Yengeç’te ilerlerken ev, aile ve özel hayatın diğer her şeyin önüne geçebilir; hatta aileden biri senden yardım isteyince gün için yaptığın planı değiştirmen gerekebilir. Yardım et tabii ama bütün işi de üzerine alma. Herkesin yapabileceği bir şey varsa paylaşın, sen de pazar gününü başkalarının işlerini yetiştirerek geçirme.

Para konusunda evde değiştirmek istediğin bir şey aklına takılabilir. Özellikle mutfakta ya da banyoda kullandığın bir eşya artık eskisi kadar iyi çalışmıyorsa hemen yenisini almak yerine önce tamir fiyatını sor. Tamiri neredeyse yenisi kadar tutuyorsa zaten karar vermen kolaylaşır.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa bugün kalabalığa karışmak yerine onunla baş başa kalmak daha cazip gelebilir. Evde yemek söylemek, bir şeyler izlemek ya da uzun uzun konuşmak bile yeter; illa özel bir plan yapmanıza gerek yok. Bekarsan yakın çevrenden biri seni biriyle tanıştırmak isteyebilir. “Bana göre değildir” deyip daha baştan kapıyı kapatma; önce bir tanış, sohbet sararsa zaten devamı gelir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…