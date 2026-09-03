Sevgili Koç, Son Dördün iletişimle ilgili konuları öne çıkarıyor ve uzayan bir konuşmayı toparlaman gerekebilir. İş hayatında bekleyen bir teklife cevap verebilir, sonuç alamadığın bir görüşmeyi sonlandırabilir ya da sürekli yazıştığın halde ilerlemeyen bir işle uğraşmayı bırakabilirsin. Sabah saatlerinde önemli mesajlarını kontrol etmen iyi olur; gözünden kaçan bir cevap günün programını değiştirebilir.

Maddi konularda beklediğin bir ödeme hakkında haber alabilir ya da yeni bir iş teklifi duyabilirsin. Teklif varsa ücretini ve çalışma şartlarını öğrenmeden kabul etmemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, yarım kalan bir konuşmayı uzatmadan tamamlaman ikinizi de rahatlatabilir. Bekar bir Koç burcu isen, birkaç kişiyle aynı anda yazışmak yerine en çok merak ettiğin kişiyle konuşmaya ağırlık verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…