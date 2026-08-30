Sevgili Koç, Ay ve Satürn bugün senin burcunda birlikte duruyor, Jüpiter ise yaratıcılık alanından onlara destek veriyor. Bu güçlü etkileşim, uzun zamandır zihninde şekillenen bir işi artık plan olmaktan çıkarıp uygulamaya koyman için uygun koşullar yaratıyor. İş hayatında cesaretini sabırla birleştirebilirsen başladığın şeyin uzun ömürlü olma ihtimali oldukça yüksek. Ağustosun son gününü yalnızca düşünerek geçirmek yerine, elindeki fikri ilerletecek gerçek bir hamle yapabilirsin.

Maddi konularda geleceğini ilgilendiren bir karar daha net görünmeye başlayabilir. Birikim yapmak ya da uzun süre devam edecek bir ödeme planına girmek istiyorsan ayrıntıları dikkatlice hesaplaman işini kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, bugün verdiğin bir söz uzun süre hatırlanacak; söylediğinin arkasında durabileceğinden emin olmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, artık yalnızca heyecan değil güven de aradığını fark edebilirsin; hayatına giren birinin sana bu duyguyu gerçekten verdiğini görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…