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Koç Burcu right-white
26 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 26 Ağustos Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, güne listendeki işleri sırayla tamamlayarak başlayabilirsin. Her şey yolunda gidiyor ve kendini oldukça verimli hissediyorsun; ancak akşam Güneş-Plüton açısı, hallettiğini düşündüğün bir konunun aslında başka birinin kararına bağlı olduğunu gösterebilir. İş hayatında bir onay, imza ya da cevap gecikebilir. Sabırsızlanmak yerine kendi sorumluluğunu tamamlayıp karşı taraftan gelecek sonucu beklemen daha doğru olacak.

Maddi konularda gündüz yolunda giden bütçe planın, ortak bir ödeme yüzünden değişebilir. Kimin ne kadar ödeyeceği belli değilse konuyu belirsiz bırakma.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, birlikte aldığınızı düşündüğün bir kararın partnerin açısından henüz kesinleşmediğini fark edebilirsin. Onun yerine karar vermek yerine ne istediğini sormak işleri kolaylaştıracak. Bekarsan, gün içinde üzerinde fazla durmadığın birinin sana karşı davranışını sonradan yeniden düşünebilirsin; küçük bir ayrıntı o kişiye bakışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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