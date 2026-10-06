Sevgili Koç, bir ilişkin varsa bugün atacağın küçük ama içten bir adım partnerini şaşırtabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni atılgan davranmaya itiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu atılganlığı yumuşak ve düşünceli bir jeste dönüştürmeni sağlıyor. Sadece çok hızlı hareket etmemeye dikkat et, bir söz verirken detayları atlama.

Yalnız olan Koçlar için bugünkü cesur enerji bir adım atmanı kolaylaştırıyor. Hiç ummadığın bir anda biriyle karşılaşabilirsin; bu ani çekimi hemen büyütmek yerine, tanıdığın biriyle ilerlerken sabırlı olman uzun vadede işine yarıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…