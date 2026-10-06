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Koç Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

7 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bir ilişkin varsa bugün atacağın küçük ama içten bir adım partnerini şaşırtabilir. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı seni atılgan davranmaya itiyor; Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu atılganlığı yumuşak ve düşünceli bir jeste dönüştürmeni sağlıyor. Sadece çok hızlı hareket etmemeye dikkat et, bir söz verirken detayları atlama.

Yalnız olan Koçlar için bugünkü cesur enerji bir adım atmanı kolaylaştırıyor. Hiç ummadığın bir anda biriyle karşılaşabilirsin; bu ani çekimi hemen büyütmek yerine, tanıdığın biriyle ilerlerken sabırlı olman uzun vadede işine yarıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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