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6 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

6 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Partnerinle bugün kurduğun bir sohbet beklediğinden çok daha samimi bir yöne gidebilir Koç. Aynı anda Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması ise bu konuşmaya iyimser ve genişletici bir hava katıyor. Uzun süredir söylemediğin bir şeyi bugün rahatça dile getirebilirsin.

Yalnız olan Koçlar için ise bugün bir tanışma ya da sohbet, ufkunu genişleten bir hikâyeye dönüşebilir. Açık sözlü olmak seni şaşırtıcı şekilde avantajlı kılıyor; Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması eski bir ismi hatırına getirse de, bugünkü genişleme havası seni yeni bir sayfaya da açık tutuyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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