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Koç Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

5 Ekim Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, partnerin bugün senden her zamankinden biraz daha fazla ilgi bekliyor olabilir. Sabah saatlerinde Ay'ın Neptün'le kurduğu yumuşak açı, onun söylemediği bir şeyi hissetmeni kolaylaştırıyor; küçük bir jestle bunu göstermen yeterli. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten gönderdiği gergin açıyla söylenen bir söz yanlış anlaşılabilir; hemen savunmaya geçmek yerine karşı tarafın ne demek istediğini sormak ilişkiyi rahatlatır. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle gerginlik yerini sakin bir konuşmaya bırakıyor.

Tek başına olanlar içinse bugün geçmişten biri hiç ummadığın bir anda karşına çıkabilir; Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması eski bir hikâyeyi yeniden gündeme getirebilir. Ancak Ay'ın Mars'la kavuşumundan aldığın enerji seni yeni birine kapını açmaktan da alıkoymuyor; bugün tanıdığın biri ilk bakışta beklemediğin bir ilgi uyandırabilir. Acele etmeden, önce gözlemleyerek ilerlemen sana zaman kazandırır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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