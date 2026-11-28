Karşı kıyıdaki sanayi yapılarını ve köpeğini gezdiren insanları dijital olarak sildi. Geriye yatay şeritler kaldı: gökyüzü, çimen, su, yine çimen ve ince bir yürüyüş yolu. Gursky bunu hiç gizlemedi. Ren fotoğrafları için anlattığına göre önce bakış açısını değiştirmeyi düşünmüş, sonunda görüntüleri dijitale aktarıp onu rahatsız eden ögeleri çıkarmaya karar vermiş. Ona göre modern bir nehrin doğru görüntüsünü vermek için kurgusal bir düzenleme gerekiyordu.