4,3 Milyon Dolarlık Nehir Manzarası: Bir Dönem Dünyanın En Pahalı Fotoğrafı Olan Rhein II'nin Hikâyesi
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8 Kasım 2011'de New York'ta gri bir gökyüzü, bir nehir ve birkaç şerit çimenden oluşan fotoğraf 4.338.500 dolara satıldı. Andreas Gursky'nin Rhein II'si o gün, açık artırmada satılmış en pahalı fotoğraf oldu. Rekor 2022'de Man Ray'e geçti. Fotoğraftaki ıssız kıyı ise gerçekte o kadar boş değildi.
1. Rhein II, Alman fotoğrafçı Andreas Gursky'nin 1999'da Düsseldorf'un Oberkassel semtinde çektiği Ren Nehri manzarası.
2. Christie's bu fotoğraf için en fazla 3,5 milyon dolar bekliyordu.
3. Ren'in o kıyısı gerçekte bu kadar boş değil, Gursky görüntüyü bilgisayarda düzenledi.
4. Gursky zirveye ilk kez çıkmıyordu, 2007'de de 99 Cent II Diptychon ile rekor kırmıştı.
5. 1955'te Leipzig'de doğan Gursky, dev boyutlu baskılarıyla tanınıyor.
6. Rhein II rekoru 11 yıl taşıdı, 2022'de Man Ray'in bir fotoğrafı onu açık farkla geçti.
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