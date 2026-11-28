Yaklaşık 200 bin kilometrekarelik bir alana yayılan Nullarbor Ovası, dünyanın en büyük kireçtaşı karst arazilerinden biri. Adı Latincede 'ağaç yok' anlamına gelen sözcüklerden türüyor ve bölge büyük ölçüde kurak ve son derece düz.

Ovanın doğu kenarında uzunlukları 100 ile 500 metre arasında değişen beş sığ hendek bulunuyor. Kenarları hafif eğimli, tabanları ise tortuyla dolu. Eski nehir kanallarına benzemelerine rağmen birbirine bağlı bir drenaj ağı ya da akıntı yönünde tortu taşındığına dair bir kanıt bulunmuyor.