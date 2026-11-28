Çöldeki Gizemli Hendeklerin Sırrını Çözdüler: İçinden Bambaşka Bir Dünya Çıktı
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Avustralya'nın güneyindeki Nullarbor Ovası'nda yukarıdan bakıldığında eski nehir yataklarını andıran uzun hendekler uzanıyor. Ancak bu oluşumları akan sular açmamış. Bilim insanları bunların, milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş çöken dev yeraltı mağara sistemlerinin yüzeydeki izleri olduğunu düşünüyor. Peki bu sonuca nasıl ulaşıldı?
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Nullarbor Ovası'nın doğu kenarındaki beş uzun ve sığ hendek kurumuş nehir yataklarına benziyor.
Araştırmacılar drone, uydu verileri ve elektriksel direnç tomografisiyle yerin altına baktı.
Aşamalı çökme sığ hendekler yarattı. Bu bulgular Mars'taki mağaraları bulmaya da ışık tutabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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