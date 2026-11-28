Sağlık iletişiminin sosyal medya üzerinden giderek yaygınlaştığını belirten Ergene, doğru ve bilimsel bilginin yurttaşlara ulaştırılmasının önemini vurguladı. Sağlık hizmetlerinin aynı zamanda ekonomik bir sektör olduğuna işaret eden Ergene, sosyal medyada ticari yönlendirmelerin tamamen ortadan kaldırılmasının kolay olmadığını ifade ederek yurttaşlara şu ölçütü önerdi:

'Eğer bir paylaşımın sonunda 'Biz bunu şu hastanede yapıyoruz, şu muayenehanede de hizmet veriyoruz' deniliyorsa dikkatli olmak gerekiyor. Bizim sosyal medya paylaşımlarımızda herhangi bir yere yönlendirme yok, yalnızca bilgilendirme yapıyoruz. Bir yere çağrılıyorsanız işin içinde başka bir amaç olabilir. Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur.'