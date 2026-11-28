Türkiye'de Sigara Kullanım Oranı Yüzde 24'ten Yüzde 30 Seviyesine Yükseldi
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Sigara Kullanım ve Bırakma Davranışları Akademisi, yürüttüğü çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Toplantıda konuşan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Oktay Ergene, Türkiye'de günlük sigara kullanımının geçmiş yıllara göre arttığını belirtti. Ergene, bırakma tedavisinde başarının tek bir ölçütle değerlendirilmesinin motivasyonu nasıl etkileyebileceğini de anlattı.
Günlük kullanım oranı yüzde 30'a yükseldi.
Polikliniklere sekiz ayda 180 bin başvuru yapıldı.
Ergene ulaşılabilir hedefler öneriyor.
Öncelik bırakmaya hazır olmayanlarda.
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