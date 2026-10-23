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Yaşam
Elektronik Sigara Kalbe Zarar Veriyor: Etkileri İlk Dakikalarda Başlıyor

Elektronik Sigara Kalbe Zarar Veriyor: Etkileri İlk Dakikalarda Başlıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 13:05
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Son dönemde yeniden gündeme gelen elektronik sigaralar, özellikle renkli tasarımları ve aromalı çeşitleriyle gençlerin ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin masum olmadığı konusunda uyarıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Nadir Karakulak, elektronik sigaranın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin kullanımdan hemen sonra başlayabileceğini belirtiyor.

İşte detaylar. 

AA

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Sadece Su Buharı Değil!

Sadece Su Buharı Değil!

Prof. Dr. Karakulak'a göre elektronik sigaraların sanıldığı gibi masum olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı. Bu ürünlerden çıkan aerosol yalnızca su buharından oluşmuyor. İçinde yüksek miktarda nikotin, çeşitli kimyasallar ve zararlı partiküller bulunuyor.

Nikotin vücutta stres hormonlarının salgılanmasını artırıyor. Bu da kalp hızını ve kan basıncını yükseltiyor, damarları daraltıyor. Sonuç olarak kalbin iş yükü artıyor. Karakulak, aerosoldeki bazı maddelerin damarların iç yüzeyini olumsuz etkileyebileceğini ve zamanla damar sertliğine katkıda bulunabileceğini de belirtiyor.

Kalp Krizi Riski İlk Dakikalarda Başlayabiliyor

Kalp Krizi Riski İlk Dakikalarda Başlayabiliyor

Karakulak'a göre elektronik sigara kullanımı sırasında ya da hemen sonrasında kalp krizi gelişmesi tıbben mümkün. Bunun ardındaki mekanizmalar arasında kalp damarlarında ani kasılma (spazm) ve pıhtılaşma eğiliminin artması gösteriliyor. Bazı deneysel ve küçük ölçekli çalışmalarda bu etkilerin kullanımın ilk dakikalarında başlayabildiği bildiriliyor.

Uzman, 20'li yaşlardaki bazı elektronik sigara kullanıcılarında damarların neredeyse tamamen tıkandığı ya da ani ritim bozukluklarının görüldüğü vaka bildirimleri bulunduğunu da hatırlatıyor. Ancak bunların tekil vakalar olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli olmadığını vurguluyor.

Araştırmalar da Benzer Bulgulara İşaret Ediyor

Uluslararası çalışmalar da benzer sinyaller veriyor. 2022'de Amerikan Kalp Derneği'nin bilimsel toplantısında sunulan ve ABD'de yürütülen CLUES çalışmasında, elektronik sigara kullanan genç yetişkinlerin ölçümleri kullanımdan önce ve sonraki 15 dakika içinde karşılaştırıldı.

Elektronik sigara kullananlarda kan basıncı ve kalp hızında daha fazla artış, damar çapında daralma görüldü. Araştırmacılara göre bu değişiklikler, uzun süredir sigara içenlerde görülenlere benziyordu.

Renkli Ambalajlar Gençleri Çekiyor

Renkli Ambalajlar Gençleri Çekiyor

Karakulak, 'puff' tipi ürünlerin renkli ambalajları ve aromalarıyla özellikle gençlerin ilgisini çektiğini, yüksek nikotin içerdikleri için hızla bağımlılık yapabildiğini belirtiyor. Kısa sürede yüksek miktarda nikotin alımının bulantı, baş dönmesi, çarpıntı ve ağır durumlarda nikotin zehirlenmesine yol açabileceğini de ekliyor.

Uzman, kalp hastalığı, kalıtsal ritim bozukluğu ya da başka risk faktörleri olan kişilerde bu etkilerin daha belirgin olabileceğini vurguluyor. Ailelere ise çocuklarını bu riskler konusunda bilgilendirmeleri çağrısında bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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