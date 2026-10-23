Elektronik Sigara Kalbe Zarar Veriyor: Etkileri İlk Dakikalarda Başlıyor

Karakulak'a göre elektronik sigara kullanımı sırasında ya da hemen sonrasında kalp krizi gelişmesi tıbben mümkün. Bunun ardındaki mekanizmalar arasında kalp damarlarında ani kasılma (spazm) ve pıhtılaşma eğiliminin artması gösteriliyor. Bazı deneysel ve küçük ölçekli çalışmalarda bu etkilerin kullanımın ilk dakikalarında başlayabildiği bildiriliyor.

Uzman, 20'li yaşlardaki bazı elektronik sigara kullanıcılarında damarların neredeyse tamamen tıkandığı ya da ani ritim bozukluklarının görüldüğü vaka bildirimleri bulunduğunu da hatırlatıyor. Ancak bunların tekil vakalar olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli olmadığını vurguluyor.

Araştırmalar da Benzer Bulgulara İşaret Ediyor

Uluslararası çalışmalar da benzer sinyaller veriyor. 2022'de Amerikan Kalp Derneği'nin bilimsel toplantısında sunulan ve ABD'de yürütülen CLUES çalışmasında, elektronik sigara kullanan genç yetişkinlerin ölçümleri kullanımdan önce ve sonraki 15 dakika içinde karşılaştırıldı.

Elektronik sigara kullananlarda kan basıncı ve kalp hızında daha fazla artış, damar çapında daralma görüldü. Araştırmacılara göre bu değişiklikler, uzun süredir sigara içenlerde görülenlere benziyordu.