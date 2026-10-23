Elektronik Sigara Kalbe Zarar Veriyor: Etkileri İlk Dakikalarda Başlıyor
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Son dönemde yeniden gündeme gelen elektronik sigaralar, özellikle renkli tasarımları ve aromalı çeşitleriyle gençlerin ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin masum olmadığı konusunda uyarıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Nadir Karakulak, elektronik sigaranın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin kullanımdan hemen sonra başlayabileceğini belirtiyor.
İşte detaylar.
Sadece Su Buharı Değil!
Kalp Krizi Riski İlk Dakikalarda Başlayabiliyor
Renkli Ambalajlar Gençleri Çekiyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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