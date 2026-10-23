Peynirden Daha Fazla Kalsiyum İçeriyor: Mutfakların Tanıdık Baharatı
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Kalsiyum deyince aklımıza ilk peynir, süt ve yoğurt gelir. Peki mutfak dolabınızdaki küçük bir baharat kavanozunun gram başına bunlardan daha fazla kalsiyum içerdiğini biliyor muydunuz? ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veritabanına göre kurutulmuş biberiye, kalsiyum oranıyla birçok peyniri geride bırakıyor. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var.
İşte detaylar.
100 Gramda 1.280 Miligram Kalsiyum
Demir, Magnezyum ve Lif de İçeriyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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