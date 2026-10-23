Peynirden Daha Fazla Kalsiyum İçeriyor: Mutfakların Tanıdık Baharatı

USDA verilerine göre 100 gram kurutulmuş biberiyede yaklaşık 1.280 miligram kalsiyum bulunuyor. Aynı veritabanında 100 gram kaşar (cheddar) peynirinde yaklaşık 707 miligram, rendelenmiş parmesanda ise yaklaşık 917 miligram kalsiyum yer alıyor.

Yani gram gram karşılaştırıldığında kurutulmuş biberiye, kaşar peynirinin neredeyse iki katı kalsiyum içeriyor. Kağıt üzerinde gerçekten şaşırtıcı bir tablo!

Ama Bir Detay Var: Kaç Gram Yiyoruz?

Gelelim işin püf noktasına... Kimse 100 gram biberiye yemiyor! Yemeklere genellikle bir çay kaşığı kadar kurutulmuş biberiye ekleniyor, bu da yaklaşık 1,2 gram ediyor. Bu miktarda ise kabaca 15 miligram kalsiyum alıyorsunuz.

Karşılaştırmak gerekirse 28 gramlık bir dilim kaşar peyniri yaklaşık 200 miligram kalsiyum içeriyor. Yetişkinlerin günlük kalsiyum ihtiyacının ise genellikle 1.000 miligram civarında olduğu kabul ediliyor. Yani biberiye güzel bir destek ama peynirin, sütün ya da yoğurdun yerini tutmuyor.