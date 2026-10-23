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Yaşam
Peynirden Daha Fazla Kalsiyum İçeriyor: Mutfakların Tanıdık Baharatı

Peynirden Daha Fazla Kalsiyum İçeriyor: Mutfakların Tanıdık Baharatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 10:27
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Kalsiyum deyince aklımıza ilk peynir, süt ve yoğurt gelir. Peki mutfak dolabınızdaki küçük bir baharat kavanozunun gram başına bunlardan daha fazla kalsiyum içerdiğini biliyor muydunuz? ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) besin veritabanına göre kurutulmuş biberiye, kalsiyum oranıyla birçok peyniri geride bırakıyor. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. 

İşte detaylar. 

USDA FoodData Central verisi

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100 Gramda 1.280 Miligram Kalsiyum

100 Gramda 1.280 Miligram Kalsiyum

USDA verilerine göre 100 gram kurutulmuş biberiyede yaklaşık 1.280 miligram kalsiyum bulunuyor. Aynı veritabanında 100 gram kaşar (cheddar) peynirinde yaklaşık 707 miligram, rendelenmiş parmesanda ise yaklaşık 917 miligram kalsiyum yer alıyor.

Yani gram gram karşılaştırıldığında kurutulmuş biberiye, kaşar peynirinin neredeyse iki katı kalsiyum içeriyor. Kağıt üzerinde gerçekten şaşırtıcı bir tablo!

Ama Bir Detay Var: Kaç Gram Yiyoruz?

Gelelim işin püf noktasına... Kimse 100 gram biberiye yemiyor! Yemeklere genellikle bir çay kaşığı kadar kurutulmuş biberiye ekleniyor, bu da yaklaşık 1,2 gram ediyor. Bu miktarda ise kabaca 15 miligram kalsiyum alıyorsunuz.

Karşılaştırmak gerekirse 28 gramlık bir dilim kaşar peyniri yaklaşık 200 miligram kalsiyum içeriyor. Yetişkinlerin günlük kalsiyum ihtiyacının ise genellikle 1.000 miligram civarında olduğu kabul ediliyor. Yani biberiye güzel bir destek ama peynirin, sütün ya da yoğurdun yerini tutmuyor.

Demir, Magnezyum ve Lif de İçeriyor

Demir, Magnezyum ve Lif de İçeriyor

Biberiyenin besin değeri sadece kalsiyumla sınırlı değil. USDA'ya göre 100 gram kurutulmuş biberiyede yaklaşık 29 miligram demir, 220 miligram magnezyum, 955 miligram potasyum ve 42,6 gram lif bulunuyor.

Bunun yanında biberiye, rozmarinik asit ve karnozik asit gibi antioksidan bileşenler içeriyor. Yoğun aroması sayesinde yemeklerde daha az tuz kullanmaya da yardımcı olabiliyor.

Fazlasına Dikkat

Her şeyin fazlası zarar, biberiye de istisna değil. Yüksek miktarda tüketildiğinde mide rahatsızlığına yol açabiliyor. Konsantre biberiye uçucu yağının ise yutulmaması gerekiyor.

Hamileler, emziren anneler ve düzenli ilaç kullananların yüksek miktarda biberiye ya da biberiye takviyesi kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışması öneriliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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