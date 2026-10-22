Çay Tiryakilerine Müjde: Çay Kalp Hastalığı Riskini Düşürüyor Ama Bir Şartla!

Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmayı, Peking Union Medical College'dan Dr. Zichen Ye ve ekibi yürüttü. Araştırmacılar Çin'de yaşayan 485.934 yetişkini ortalama 9 yıl boyunca takip etti. Bu süre içinde 14.863 kişide kalp-damar, beyin damarı, pulmoner kalp ya da periferik arter hastalığı görüldü.

Sonuçlara göre düzenli çay içenlerde bu hastalıkların riski, çay içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha düşüktü. Haftalık çay içenler arasında en düşük riskin ise günde yaklaşık 6-8 fincanda görüldüğü hesaplandı. Ancak uzmanlar bunun herkes için önerilen bir miktar olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.