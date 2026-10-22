article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çay Tiryakilerine Müjde: Çay Kalp Hastalığı Riskini Düşürüyor Ama Bir Şartla!

Çay Tiryakilerine Müjde: Çay Kalp Hastalığı Riskini Düşürüyor Ama Bir Şartla!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 14:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabah kahvaltıda, öğlen iş arasında, akşam sohbette... Günü çaysız düşünemeyenlerdenseniz bu araştırma tam size göre! Çin'de 485 bin kişiyi yaklaşık 9 yıl boyunca takip eden kapsamlı bir çalışma, düzenli çay içenlerde kalp-damar hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Ama işin bir de şartı var. Araştırmaya göre çayın türü, demi ve özellikle sıcaklığı büyük fark yaratıyor. 

İşte detaylar. 

Sci.News

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düzenli Çay İçenlerde Risk Yüzde 11 Daha Düşük

Düzenli Çay İçenlerde Risk Yüzde 11 Daha Düşük

Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmayı, Peking Union Medical College'dan Dr. Zichen Ye ve ekibi yürüttü. Araştırmacılar Çin'de yaşayan 485.934 yetişkini ortalama 9 yıl boyunca takip etti. Bu süre içinde 14.863 kişide kalp-damar, beyin damarı, pulmoner kalp ya da periferik arter hastalığı görüldü.

Sonuçlara göre düzenli çay içenlerde bu hastalıkların riski, çay içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha düşüktü. Haftalık çay içenler arasında en düşük riskin ise günde yaklaşık 6-8 fincanda görüldüğü hesaplandı. Ancak uzmanlar bunun herkes için önerilen bir miktar olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Siyah Çay ve Orta Dem Öne Çıktı

Siyah Çay ve Orta Dem Öne Çıktı

Hangi çay daha iyi sorusunun cevabı da araştırmada yer alıyor. Siyah çay, damar hastalıklarıyla ilgili düşük riskle yeşil çaya göre daha tutarlı bir şekilde ilişkilendirildi.

Demleme şekli de önemli. 

En düşük risk, orta demli çay içenlerde görüldü. Yani tavşan kanı kıvamındaki o klasik çay, bu araştırmada da öne çıkıyor!

Şart Şu: Çayınızı Fazla Sıcak İçmeyin

Şart Şu: Çayınızı Fazla Sıcak İçmeyin

Gelelim o şarta... Araştırmada çayını 'yakıcı derecede sıcak' içtiğini söyleyenlerde damar hastalığı riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Yani bardaktan dumanı tüten çayı hemen yudumlamak yerine biraz beklemek iyi bir fikir olabilir.

Ancak bu bulgu, katılımcıların çayın sıcaklığını kendi beyanlarına dayandırmasıyla elde edildi. Bu nedenle sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Tek Başına Mucize Değil

Araştırmaya göre en düşük risk; düzenli çay içen, sigara kullanmayan ve fiziksel olarak aktif olan kişilerde görüldü. Ancak bu gözlemsel bir çalışma ve çay içmenin riski doğrudan düşürdüğünü kanıtlamıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın