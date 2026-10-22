Çay Tiryakilerine Müjde: Çay Kalp Hastalığı Riskini Düşürüyor Ama Bir Şartla!
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Sabah kahvaltıda, öğlen iş arasında, akşam sohbette... Günü çaysız düşünemeyenlerdenseniz bu araştırma tam size göre! Çin'de 485 bin kişiyi yaklaşık 9 yıl boyunca takip eden kapsamlı bir çalışma, düzenli çay içenlerde kalp-damar hastalığı riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Ama işin bir de şartı var. Araştırmaya göre çayın türü, demi ve özellikle sıcaklığı büyük fark yaratıyor.
İşte detaylar.
Düzenli Çay İçenlerde Risk Yüzde 11 Daha Düşük
Siyah Çay ve Orta Dem Öne Çıktı
Şart Şu: Çayınızı Fazla Sıcak İçmeyin
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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