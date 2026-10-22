İnsanların Asla Vazgeçemediği 10 Şey Belli Oldu: Zirvede Eski Eşyalar Değil, Bakın Ne Var?
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Çekmecede bekleyen eski telefonlar, ucu kırık kupalar, hangi kapıyı açtığı bile bilinmeyen anahtarlar... Peki ya çoktan bitmiş ama bir türlü bitirilemeyen ilişkiler? Görünen o ki işe yaramayan şeyleri hayatımızdan çıkarmak, sandığımızdan çok daha zor.
İngiltere'de 2 bin kişiyle yapılan bir anket, insanların bir türlü vazgeçemediği 10 şeyi sıraladı. Şaşıracaksınız ama listenin zirvesinde eşyalar değil, ilişkiler var. İşte uzman yorumuyla vazgeçemediğimiz şeyler ve nedenleri.
Her 10 Kişiden 6'sı İşe Yaramayan Şeylere Tutunuyor
İşte İnsanların Bir Türlü Vazgeçemediği 10 Şey
Peki Neden Atamıyoruz?
"Keşke Daha Önce Yapsaydım"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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