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İnsanların Asla Vazgeçemediği 10 Şey Belli Oldu: Zirvede Eski Eşyalar Değil, Bakın Ne Var?

İnsanların Asla Vazgeçemediği 10 Şey Belli Oldu: Zirvede Eski Eşyalar Değil, Bakın Ne Var?

psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 11:50
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Çekmecede bekleyen eski telefonlar, ucu kırık kupalar, hangi kapıyı açtığı bile bilinmeyen anahtarlar... Peki ya çoktan bitmiş ama bir türlü bitirilemeyen ilişkiler? Görünen o ki işe yaramayan şeyleri hayatımızdan çıkarmak, sandığımızdan çok daha zor. 

İngiltere'de 2 bin kişiyle yapılan bir anket, insanların bir türlü vazgeçemediği 10 şeyi sıraladı. Şaşıracaksınız ama listenin zirvesinde eşyalar değil, ilişkiler var. İşte uzman yorumuyla vazgeçemediğimiz şeyler ve nedenleri. 

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Her 10 Kişiden 6'sı İşe Yaramayan Şeylere Tutunuyor

Her 10 Kişiden 6'sı İşe Yaramayan Şeylere Tutunuyor

Samsung tarafından yaptırılan ve OnePoll tarafından yürütülen ankete İngiltere'de 2 bin yetişkin katıldı. Katılımcıların yüzde 63'ü kullanım ömrünü çoktan doldurmuş eşyaları, alışkanlıkları ya da bağlılıkları hâlâ hayatında tutuyor.

Yüzde 42'si tanıdık olanla devam etmenin, bir şeyi değiştirmekten daha kolay geldiğini söylüyor. Üstelik katılımcıların yüzde 56'sının evinde eski teknolojik aletler için ayrılmış özel bir çekmece var. Bu size de tanıdık geldi mi?

İşte İnsanların Bir Türlü Vazgeçemediği 10 Şey

İşte İnsanların Bir Türlü Vazgeçemediği 10 Şey

Ankete göre insanların bırakmakta en çok zorlandığı 10 şey şöyle sıralanıyor:

1. Romantik bir ilişki

2. İş ya da kariyer

3. Eskimiş iç çamaşırları

4. Arkadaşlık

5. Artık sahip olunmayan ürünlerin kullanım kılavuzları

6. Neyi açtığı hatırlanmayan gizemli anahtarlar

7. Ev ya da yaşam düzeni

8. Cep telefonu

9. Abonelik ya da üyelik

10. Kırık kupalar

Ankete katılanların yüzde 47'si bir ilişkide, yüzde 40'ı bir işte, yüzde 36'sı ise bir arkadaşlıkta olması gerekenden uzun süre kaldığını itiraf ediyor.

Peki Neden Atamıyoruz?

Peki Neden Atamıyoruz?

Eşyaları saklama nedenlerinin başında yüzde 52 ile 'Bir gün lazım olur' düşüncesi geliyor. Bunu yüzde 47 ile 'Hâlâ çalışıyor', yüzde 40 ile duygusal değer izliyor. Yüzde 42'si hiçbir şey yapmamanın daha kolay olduğunu, yüzde 41'i ise kararı sürekli ertelediğini söylüyor.

İlişkilerde de durum pek farklı değil. 

Bir partnerle gereğinden uzun kalanların yüzde 46'sı işlerin düzeleceğini umduğu için kalmış. Yüzde 35'i ise gitmenin, kalmaktan daha zor geldiğini söylüyor. İlişki koçu Nicole Everingham'a göre bunun nedeni çok basit:

'Bizi mutlu etmese bile, çoğu zaman tanıdık gelen şeye çekiliriz.'

"Keşke Daha Önce Yapsaydım"

"Keşke Daha Önce Yapsaydım"

Everingham'a göre değişim belirsizlik ve pişmanlık ihtimali getirdiği için insanlar mutsuz oldukları durumlara bile alışabiliyor. Ama anket, bu korkunun çoğu zaman yersiz olduğunu gösteriyor.

Sonunda bir değişiklik yapanların yüzde 43'ü bunu keşke daha önce yapsaydım diyor. Yüzde 38'i rahatladığını, yüzde 36'sı ise neden bu kadar beklediğini sorguladığını söylüyor. Kararından pişman olanların oranı ise sadece yüzde 7.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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