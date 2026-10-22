İnsanların Asla Vazgeçemediği 10 Şey Belli Oldu: Zirvede Eski Eşyalar Değil, Bakın Ne Var?

Çekmecede bekleyen eski telefonlar, ucu kırık kupalar, hangi kapıyı açtığı bile bilinmeyen anahtarlar... Peki ya çoktan bitmiş ama bir türlü bitirilemeyen ilişkiler? Görünen o ki işe yaramayan şeyleri hayatımızdan çıkarmak, sandığımızdan çok daha zor.

İngiltere'de 2 bin kişiyle yapılan bir anket, insanların bir türlü vazgeçemediği 10 şeyi sıraladı. Şaşıracaksınız ama listenin zirvesinde eşyalar değil, ilişkiler var. İşte uzman yorumuyla vazgeçemediğimiz şeyler ve nedenleri.

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