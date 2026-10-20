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Kayıp Bavullardan Çıkan En Tuhaf Eşyalar: Robot, Gök Taşı, Biyonik Diz ve Çok Daha Fazlası!

Kayıp Bavullardan Çıkan En Tuhaf Eşyalar: Robot, Gök Taşı, Biyonik Diz ve Çok Daha Fazlası!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 14:40
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Havalimanında bavulunuzu bekliyorsunuz ama o bir türlü bantta görünmüyor... Öncelikle endişelenmenizi istemeyiz, zira çoğu zaman kayıp bavullar sahiplerine ulaşıyor. Ulaşamayanlar ise ABD'de bambaşka bir yolculuğa çıkıyor. Sahibine ulaştırılamayan bavulları satın alıp içindekileri satan Unclaimed Baggage, 2025 yılında bu bavullardan çıkan en tuhaf ve en değerli eşyaları açıkladı. Liste gerçekten şaşırtıcı! 

İşte detaylar. 

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Sahibine Ulaşmayan Bavullar Buraya Gidiyor

Sahibine Ulaşmayan Bavullar Buraya Gidiyor

1970'te kurulan Unclaimed Baggage, ABD'nin Alabama eyaletindeki Scottsboro kasabasında yaklaşık 4.600 metrekarelik bir mağaza işletiyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği mağazada, sahibine ulaştırılamayan bavullardan çıkan eşyalar satışa sunuluyor.

Şirketin verilerine göre bagaja verilen valizlerin yüzde 99,9'u sahibine ulaşıyor. Havayolu şirketleri sahibine ulaşamayan bir bavul için 90 gün boyunca arama yapıyor. Bu süre sonunda sahibi bulunamayan bavullar, yolcuya tazminat ödenmesinin ardından Unclaimed Baggage'a gönderilebiliyor. İçindekiler ise satılıyor, bağışlanıyor ya da geri dönüştürülüyor.

Robot, Biyonik Diz ve Gök Taşı

Robot, Biyonik Diz ve Gök Taşı

Şirketin 2025 yılı raporuna göre kayıp bavullardan çıkan en dikkat çekici 10 eşya şöyle:

  • Tamamen monte edilmiş bir robot

  • Biyonik diz protezi

  • 10 ayar altından pırlantalı diş kaplaması (grillz)

  • Gök taşı

  • Ateş dansında kullanılan bir çift ateş poisi

  • Avustralya'ya ait 1 onsluk saf altın külçe

  • Samuray kılıçları

  • Arıcı kıyafeti

  • Altın kaplama golf sopaları

  • Tik ağacından yapılmış didgeridoo adlı nefesli çalgı

Tuhaflıklar bununla da bitmiyor. Bir bavulun içinden fare zehriyle dolu bir valiz çıkarken başka eşyalar arasında dev bir doldurulmuş kaz, 12'li sardalya paketi, sahte insan iskeleti ve armadillo şeklinde bir çanta da yer aldı.

Tarihe meraklı olanları şaşırtacak keşifler de var. Smithsonian'ın aktardığı rapor ayrıntılarına göre, bulunan eşyalar arasında 1800'lerden kalma Japonca bir el yazması, 1960'lardan bir Ken bebeği ve Amerikan İç Savaşı döneminden kalma bir süvari kılıcı da bulunuyor. Bir başka dikkat çekici eşya ise nükleer radyasyon ölçüm cihazıydı.

En Değerlisi 43 Bin Dolarlık Pırlanta Küpeler

En Değerlisi 43 Bin Dolarlık Pırlanta Küpeler

Kayıp bavullar sadece tuhaf eşyalarla değil, servet değerinde parçalarla da dolu çıktı. Unclaimed Baggage'ın açıkladığı tahmini perakende değerlerine göre, 2025 yılında bulunan en değerli beş eşya şöyle:

  • Beyaz pırlanta küpeler: 43.400 dolar

  • 18 ayar altın ve pırlanta kadranlı Rolex saat: 35.000 dolar

  • Tosca bas klarnet: 17.500 dolar

  • Balenciaga deri ceket: 12.500 dolar

  • Profesyonel termal kamera: 12.119 dolar

Bu fiyatların tahmini perakende değerleri olduğunu da belirtelim. Şirketin raporunda yer alan eşyalar arasında 10.800 dolar değer biçilen Chanel çanta ve 10.700 dolarlık cilt bakım cihazı da bulunuyor.

Bulunan eşyalar arasında Miss North Dakota USA 2025 yarışmasında giyilen, Kuzey Işıkları'ndan ilham alan “Aurora Borealis” adlı eyalet kostümü de vardı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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