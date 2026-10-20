Kayıp Bavullardan Çıkan En Tuhaf Eşyalar: Robot, Gök Taşı, Biyonik Diz ve Çok Daha Fazlası!
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Havalimanında bavulunuzu bekliyorsunuz ama o bir türlü bantta görünmüyor... Öncelikle endişelenmenizi istemeyiz, zira çoğu zaman kayıp bavullar sahiplerine ulaşıyor. Ulaşamayanlar ise ABD'de bambaşka bir yolculuğa çıkıyor. Sahibine ulaştırılamayan bavulları satın alıp içindekileri satan Unclaimed Baggage, 2025 yılında bu bavullardan çıkan en tuhaf ve en değerli eşyaları açıkladı. Liste gerçekten şaşırtıcı!
İşte detaylar.
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Sahibine Ulaşmayan Bavullar Buraya Gidiyor
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Robot, Biyonik Diz ve Gök Taşı
En Değerlisi 43 Bin Dolarlık Pırlanta Küpeler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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