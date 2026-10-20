Kayıp Bavullardan Çıkan En Tuhaf Eşyalar: Robot, Gök Taşı, Biyonik Diz ve Çok Daha Fazlası!

Şirketin 2025 yılı raporuna göre kayıp bavullardan çıkan en dikkat çekici 10 eşya şöyle:

Tamamen monte edilmiş bir robot

Biyonik diz protezi

10 ayar altından pırlantalı diş kaplaması (grillz)

Gök taşı

Ateş dansında kullanılan bir çift ateş poisi

Avustralya'ya ait 1 onsluk saf altın külçe

Samuray kılıçları

Arıcı kıyafeti

Altın kaplama golf sopaları

Tik ağacından yapılmış didgeridoo adlı nefesli çalgı

Tuhaflıklar bununla da bitmiyor. Bir bavulun içinden fare zehriyle dolu bir valiz çıkarken başka eşyalar arasında dev bir doldurulmuş kaz, 12'li sardalya paketi, sahte insan iskeleti ve armadillo şeklinde bir çanta da yer aldı.

Tarihe meraklı olanları şaşırtacak keşifler de var. Smithsonian'ın aktardığı rapor ayrıntılarına göre, bulunan eşyalar arasında 1800'lerden kalma Japonca bir el yazması, 1960'lardan bir Ken bebeği ve Amerikan İç Savaşı döneminden kalma bir süvari kılıcı da bulunuyor. Bir başka dikkat çekici eşya ise nükleer radyasyon ölçüm cihazıydı.