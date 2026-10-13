17 Saatlik Uçuşta Tahtakurusu Kabusu: Yolcular Isırıldı, İlaçlar Tükendi

Uçak Roma'ya indikten sonra seferden çekildi ve 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak Roma-Perth dönüş seferi (QF6) iptal edildi. Qantas'ın BBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Cumartesi günkü Roma-Perth seferinin iptali nedeniyle yolcularımızdan içtenlikle özür dileriz. Bu iptal, ekonomi sınıfındaki az sayıda koltukta bir sorun tespit edilmesinin ardından mühendislerimizin ve bakım ekiplerimizin uçakta derin temizlik yapmasını sağladı.'

Seferi iptal edilen yolculara konaklama sağlandı ve yolcular, asıl kalkış saatlerinden itibaren 48 saat içinde alternatif uçuşlara aktarıldı.

Uçakları İlaçlamak Neden Zor?

Fortune'un aktardığına göre uçaklarda tahtakurularıyla mücadele etmek için kullanılan bazı kimyasallar, kabindeki elektrik kablolarına zarar verebiliyor. Bu nedenle kimyasal ilaçlama her zaman uygulanabilir bir çözüm olmayabiliyor.

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 2017'de British Airways'in Vancouver-Londra uçuşunda bir aile, tahtakuruları tarafından ısırıldıklarını bildirmişti. Havayolu şirketi olayın ardından aileden özür dilemişti.