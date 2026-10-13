17 Saatlik Uçuşta Tahtakurusu Kabusu: Yolcular Isırıldı, İlaçlar Tükendi
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Yolculuk kabusa dönüştü! Avustralya hava yolu şirketi Qantas'ın Perth'ten Roma'ya giden yaklaşık 17 saatlik uçuşunda yolcular, tahtakurusu olduğu düşünülen böceklerin ısırıklarından şikayet etti. Uçak derin temizlik için seferden çekildi, Roma'dan Perth'e dönüş seferi ise iptal edildi.
İşte detaylar.
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Yolcular Isırıldıklarını Söyledi, İlaçlar Tükendi
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Dönüş Seferi İptal, Uçak Derin Temizliğe Alındı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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