article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
17 Saatlik Uçuşta Tahtakurusu Kabusu: Yolcular Isırıldı, İlaçlar Tükendi

17 Saatlik Uçuşta Tahtakurusu Kabusu: Yolcular Isırıldı, İlaçlar Tükendi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yolculuk kabusa dönüştü! Avustralya hava yolu şirketi Qantas'ın Perth'ten Roma'ya giden yaklaşık 17 saatlik uçuşunda yolcular, tahtakurusu olduğu düşünülen böceklerin ısırıklarından şikayet etti. Uçak derin temizlik için seferden çekildi, Roma'dan Perth'e dönüş seferi ise iptal edildi.

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yolcular Isırıldıklarını Söyledi, İlaçlar Tükendi

Yolcular Isırıldıklarını Söyledi, İlaçlar Tükendi

Sydney Morning Herald'ın haberine göre olay, 9 Ekim'de Qantas'ın Perth'ten Roma'ya giden QF5 seferinde yaşandı. Boeing 787 Dreamliner tipi uçakla yapılan ve yaklaşık 17 saat süren uçuşta yolcular, kabin ekibine böcekler tarafından ısırıldıklarını söyleyerek şikayette bulundu.

Kaşıntı yaşayan yolculara tıbbi tavsiye üzerine antihistaminik ilaç verildi. Ancak haberlere göre uçuş sırasında ilaç stoku tükendi.

Dönüş Seferi İptal, Uçak Derin Temizliğe Alındı

Dönüş Seferi İptal, Uçak Derin Temizliğe Alındı

Uçak Roma'ya indikten sonra seferden çekildi ve 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak Roma-Perth dönüş seferi (QF6) iptal edildi. Qantas'ın BBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Cumartesi günkü Roma-Perth seferinin iptali nedeniyle yolcularımızdan içtenlikle özür dileriz. Bu iptal, ekonomi sınıfındaki az sayıda koltukta bir sorun tespit edilmesinin ardından mühendislerimizin ve bakım ekiplerimizin uçakta derin temizlik yapmasını sağladı.' 

Seferi iptal edilen yolculara konaklama sağlandı ve yolcular, asıl kalkış saatlerinden itibaren 48 saat içinde alternatif uçuşlara aktarıldı.

Uçakları İlaçlamak Neden Zor?

Fortune'un aktardığına göre uçaklarda tahtakurularıyla mücadele etmek için kullanılan bazı kimyasallar, kabindeki elektrik kablolarına zarar verebiliyor. Bu nedenle kimyasal ilaçlama her zaman uygulanabilir bir çözüm olmayabiliyor.

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 2017'de British Airways'in Vancouver-Londra uçuşunda bir aile, tahtakuruları tarafından ısırıldıklarını bildirmişti. Havayolu şirketi olayın ardından aileden özür dilemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın