Denizin Dibine 75 Bin Beton Küp Bırakıldı: Amaç Bakın Ne
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'nin güney kıyısındaki Rampion açık deniz rüzgar çiftliğinde, bir türbinin dibine yaklaşık 75 bin beton küp yerleştirildi. Geri dönüştürülmüş betondan üretilen küpler, türbinin temelini akıntıların aşındırmasına karşı korurken deniz canlılarına yeni yaşam alanları oluşturmayı da hedefliyor.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türbinin Dibine 75 Bin Küp Yerleştirildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüzde 98'i Geri Dönüştürülmüş Betondan Üretildi
Sonuçlar 2030'a Kadar İzlenecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın