Denizin Dibine 75 Bin Beton Küp Bırakıldı: Amaç Bakın Ne

Enerji şirketi RWE'nin açıklamasına göre çalışma, Ekim 2025'te İngiltere'nin güney kıyısı açıklarındaki Rampion açık deniz rüzgar çiftliğinde yapıldı. J04 kodlu türbinin dibine, boyutları 15 ile 35 santimetre arasında değişen yaklaşık 75 bin küp yerleştirildi. Küpler, uzman müteahhit firma Rohde Nielsen tarafından birkaç gün içinde bir boru aracılığıyla deniz tabanına indirildi.

Amaç, türbinin temelini güçlü deniz akıntılarının yol açtığı aşınmaya karşı korumak. Türbinin çevresinde 2-3 metre derinliğinde bir aşınma çukuru oluşmaya başladığı tespit edilmişti. Normalde bu tür koruma çalışmalarında kaya dolgusu kullanılıyor. Ancak geleneksel kaya dolguları, deniz canlılarına yaşam alanı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıyor.