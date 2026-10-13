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Denizin Dibine 75 Bin Beton Küp Bırakıldı: Amaç Bakın Ne

Denizin Dibine 75 Bin Beton Küp Bırakıldı: Amaç Bakın Ne

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 09:46
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İngiltere'nin güney kıyısındaki Rampion açık deniz rüzgar çiftliğinde, bir türbinin dibine yaklaşık 75 bin beton küp yerleştirildi. Geri dönüştürülmüş betondan üretilen küpler, türbinin temelini akıntıların aşındırmasına karşı korurken deniz canlılarına yeni yaşam alanları oluşturmayı da hedefliyor.

İşte detaylar. 

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Türbinin Dibine 75 Bin Küp Yerleştirildi

Türbinin Dibine 75 Bin Küp Yerleştirildi

Enerji şirketi RWE'nin açıklamasına göre çalışma, Ekim 2025'te İngiltere'nin güney kıyısı açıklarındaki Rampion açık deniz rüzgar çiftliğinde yapıldı. J04 kodlu türbinin dibine, boyutları 15 ile 35 santimetre arasında değişen yaklaşık 75 bin küp yerleştirildi. Küpler, uzman müteahhit firma Rohde Nielsen tarafından birkaç gün içinde bir boru aracılığıyla deniz tabanına indirildi.

Amaç, türbinin temelini güçlü deniz akıntılarının yol açtığı aşınmaya karşı korumak. Türbinin çevresinde 2-3 metre derinliğinde bir aşınma çukuru oluşmaya başladığı tespit edilmişti. Normalde bu tür koruma çalışmalarında kaya dolgusu kullanılıyor. Ancak geleneksel kaya dolguları, deniz canlılarına yaşam alanı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıyor.

Yüzde 98'i Geri Dönüştürülmüş Betondan Üretildi

Yüzde 98'i Geri Dönüştürülmüş Betondan Üretildi

'Reef cubes' (resif küpleri) adı verilen küpler, ARC marine şirketi tarafından İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Truro'da üretildi. RWE'nin proje sayfasına göre toplam ağırlığı 1.735 ton olan yaklaşık 75 bin 100 küp, yüzde 98'i geri dönüştürülmüş düşük karbonlu betondan yapıldı ve plastik içermiyor. Küplerin bir kısmı 15 santimetrelik dolu küplerden, bir kısmı ise içinde odacıklar bulunan 35 santimetrelik küplerden oluşuyor.

Pürüzlü yüzeyleri ve sığınma boşluklarıyla tasarlanan küpler, tek bir türbinin çevresinde yaklaşık 25 bin metrekarelik yaşam alanı yüzeyi oluşturuyor. ARC Marine'in verilerine göre küpler, standart kaya korumasına kıyasla yüzde 100'den fazla yaşam alanı hacmi ve yüzde 38 daha fazla yüzey alanı sunuyor. Bu oranlar, şirketin kaya korumasıyla yaptığı karşılaştırmaya dayanıyor.

Sonuçlar 2030'a Kadar İzlenecek

Sonuçlar 2030'a Kadar İzlenecek

Proje, bu küplerin faaliyetteki bir açık deniz rüzgar çiftliğinde türbin temelini aşınmaya karşı korumak amacıyla kullanıldığı ilk gerçek uygulama olarak tanımlanıyor. Küplerin deniz tabanını ne kadar iyi koruduğu ve deniz canlılarıyla nasıl etkileşime girdiği, 2026, 2028 ve 2030 yıllarında yapılacak taramalarla izlenecek. Elde edilen sonuçlar, kaya dolgusuyla korunan ve herhangi bir koruma uygulanmayan türbinlerin çevresindeki koşullarla karşılaştırılacak.

ARC Marine CEO'su Tom Birbeck, projeyi şirket ve Reef Cubes teknolojisi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirirken RWE Offshore Wind Operasyon Direktörü Thomas Michel de Rampion'da bu önemli aşamaya ulaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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