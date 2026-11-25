Yumurta Alırken Kabuğundaki 0, 1, 2 ve 3 Rakamlarına Dikkat: Her Biri Farklı Bir Anlam Taşıyor
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Marketten aldığımız yumurtaların kabuğunda küçük bir kod damgalı. Bu kodun en başındaki rakam, yumurtanın organik, serbest gezen, kümeste kafessiz ya da kafeste yetiştirilen bir tavuktan geldiğini gösteriyor. Kodun geri kalanı ise yumurtanın nereden geldiğini takip etmeyi sağlıyor.
Gelin birlikte bakalım.
Kodun başındaki 0, 1, 2 ve 3 rakamları dört farklı yetiştirme yöntemini gösteriyor.
Rakamın ardından gelen TR harfleri ve sayılar, yumurtanın hangi kümesten çıktığını söylüyor.
İşletme ve kümes numarası yazılmamış A sınıfı yumurta satışa sunulamıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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