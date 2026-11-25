A sınıfı yumurtalarda bu numaraların kolayca görülebilir, okunaklı ve en az 2 milimetre yükseklikte olması gerekiyor. Damga kümeste ya da aynı işletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde basılıyor.

Numarası yazılmamış A sınıfı yumurta toptan ya da perakende olarak satılamıyor.